РИАМО - 28 июл. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «СоюзАГРО» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее физические лица прислали в управление документы о заключении с ООО «СоюзАГРО» договоров долевого участия в строительстве. Когда обращения были рассмотрены, сотрудники ведомства решили, что ООО «СоюзАГРО» нарушило антимонопольное законодательство, введя в заблуждение участников долевого строительства многоквартирного жилого дома. В итоге было выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения.

«Не согласившись с указанными решением и предписанием, ООО «СоюзАГРО» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа одобрил требования со стороны Московского областного УФАС России и их законность.