РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. В Балашихе с 1 сентября организуют бесплатное горячее питание для детей в начальной школе, бесплатно питаться в учебных заведениях смогут более 25 тысяч учащихся, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Питание будет осуществляться со всеми действующими в регионе санитарными нормами. Продолжится общественный и родительский контроль за его организацией.

«Всех учеников с 1 по 4 классы в школах Балашихи обеспечат бесплатным горячим питанием в новом учебном году. Это более 25 тысяч детей – почти половина от общего количества школьников», - говорится в сообщении.

В городском округе была проведена проверка технической готовности пищеблоков всех школ для обеспечения горячим питанием всех учащихся начальных классов. В ряде образовательных учреждений проводят ремонт и оснащение оборудованием школьных столовых.