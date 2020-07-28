РИАМО - 28 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного управления ФАС России о привлечении ООО «Электронприбор» к административной ответственности за участие в картельном сговоре на торгах, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее ПАО «Россети» представило в УФАС сведения в отношении ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом», ведомством было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Компании заключили устное картельное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — отмечается в материале.

В отношении компании «Электронприбор» вынесли постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере более 2 миллионов рублей. Общество не согласилось с указанным постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Электронприбор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления областного УФАС.