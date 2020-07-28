РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске устранили подтопления после дождя на улице Железнодорожная и Юбилейной площади, на пересечении Красногвардейского бульвара и улицы 43-й Армии, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Службы городского округа Подольск работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия ливня, прошедшего вечером 27 июля, когда в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Подтопило участки нескольких автодорог, тротуаров, газонов.

«Привлекли коммунальную технику и МЧС, устранили подтопления на улице Железнодорожная и Юбилейной площади. На пересечении Красногвардейского бульвара и улицы 43-й Армии с дорожного полотна и газона убрали воду», - написал Пестов в соцсети Instagram.

Убрали поваленные в результате сильных порывов ветра деревья на улицах Рабочая (разворотный круг у Центрального рынка) и Большая Серпуховская. Пестов также поручил отработать сигналы из Дубровиц и Сертякина. Экстренные службы продолжили работу.

По всем вопросам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий Пестов попросил сообщать в комментариях к своему посту или в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефону 8 (496) 755-57-98 (круглосуточно).

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