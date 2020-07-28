РИАМО - 28 июл. В первом полугодии 2020 года электрические мощности получили свыше 37 социально значимых, инвестиционных и сельскохозяйственных объектов инфраструктуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Подключить успели новые школы, здания инфекционных больниц, поликлиники, социально значимые, спортивные и культурные объекты, ООО «Ступинская Нива», АПХ «Мираторг»; индустриальный парк «Клинавтотранс» в Клину; федеральный центр обработки данных ФНС в Дубне.

«До конца года обеспечить необходимыми мощностями планируется еще порядка 300 объектов», – заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

К 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне на территории населенного пункта Петрищево в Рузском городском округе открылся «Военно-исторический музей «Музей Зои Космодемьянской». Деревню газифицировали, а также предоставили ей дополнительные электрические мощности для работы музейного комплекса.

Дополнительные электрические мощности предоставили стадиону «Авангард» в Домодедове и стадиону «Химик» в Чехове.