РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров напомнил жителям округа правила поведения у воды во время отдыха с детьми, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

«Уважаемые родители. У многих сейчас отпуск. Наверняка есть такие, кто решил провести это время в родном Подмосковье или же на выходных едет на водные просторы. Хочу напомнить элементарные правила поведения у воды, когда отдыхаете с ребенком. До начала купания нужно договориться с ребенком о правилах поведения в воде. Важно не допускать перегрева ребенка перед купанием и его переохлаждения в воде», - написал Азаров.

Он добавил, что обучение плаванию ребенка лучше доверить профессионалам. По его словам, не стоит учить ребенка плавать принудительно, бросая на глубину - это крайне опасно, в том числе для его психики. Ребенок в воде должен находиться в поле зрения взрослых независимо от его умения плавать. А если это маленький ребенок, то в воде его обязательно должны сопровождать взрослые.

«Дети должны купаться только в разрешенных местах. Взрослым необходимо заранее проверить глубину и рельеф дна для исключения травм при заходе и прыжках в воду. Нельзя полагаться на надувные нарукавники, круги, они крайне ненадежны. Нельзя заплывать на надувном матрасе на глубину с ребенком, использовать его при ветре и на волнах. Если вы используете плавсредство, ребенок обязательно должен быть обеспечен исправным, подходящим ему по размеру спасательные жилетом», - уточнил Азаров.

Он отметил, что в случае, если ребенок начал тонуть и рядом нет спасателя, важно сразу просить помощи у находящихся рядом взрослых. Нужно распределить обязанности. Неподготовленному человеку очень опасно бросаться на помощь в одиночку.

«Не теряйте бдительность, уважаемые взрослые! Главный телефон, помните - 112», - заключил Азаров.