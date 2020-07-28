РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В городском округе Мытищи с 28 по 31 июля пройдет промывка инженерных систем с целью повышения качества воды, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Для повышения качества воды в городском округе Мытищи проходит промывка инженерных систем, что может привести к появлению примесей в воде.

«Промывка проходит с 28 по 31 июля по адресам: улица Пушкина, дом 7; улица Щорса, дом 1. Это временно, и уже скоро вода в ваших домах снова станет чистой. До этого момента не рекомендуется пить воду из-под крана без кипячения», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что по всем возникающим вопросам в любое время можно звонить в диспетчерскую службу по телефону: +7 (495) 584-00-00.