РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В городском округе Мытищи с 1 августа возобновляются занятия физкультурно-спортивной направленности по проекту «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Занятия будут проводиться на открытых спортивных площадках для жителей в возрастной категории до 64 лет, так как для граждан в возрасте 65 лет и старше продолжается самоизоляция до 9 августа включительно.

«Занятия будут проводиться на следующих спортивных объектах: утренняя гимнастика - центральный парк, стадион пляжных видов спорта - по вторникам, субботам в 9:00. Скандинавская ходьба - СК «Торпедо», улица Коминтерна, 5 - по понедельникам, четвергам, субботам в 18:30; СК «Строитель», улица Силикатная, 30А - по вторникам в 10:00; стадион «Марфино» (село Марфино) - вторник, четверг в 11:00», - говорится в сообщении.

Занятия также будут проходить в ДК «Новосельцево» на прилегающей территории (деревня Новосельцево) по средам в 11:00. Комплекс физических упражнений покажет ДК «Протасово» на прилегающей территории в деревне Протасово по вторникам, четвергам в 18:00, по субботам - в 12:00.

Физкультурно - спортивные занятия, которые проводятся в зданиях, строениях, сооружениях переносятся на срок не ранее 15 августа. Расписание занятий будет предоставлено дополнительно.