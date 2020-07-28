РИАМО - 28 июл. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), к Земле приближается астероид размером с футбольный стадион, передает Федеральное агентство новостей.

Размеры космического тела 2009 PQ1 составляют от 84 до 190 метров. 5 августа объект сблизится с нашей планетой на минимальное расстояние. Время максимального сближения астероида с Землей — 19:35 по Москве.

«Специалисты призывают не пугаться катастрофы — это расстояние в семь раз больше, чем дистанция от Земли до Луны», — говорится в сообщении.

Астероид 2009 PQ1 открыли 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов» — это астероиды, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

В следующий раз около нашей планеты данный астероид пролетит в 2137 году.