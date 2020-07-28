РИАМО - 28 июл. В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 827 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 175 812», — сказала Ракова.

После лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим горожанам в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы. Также они могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.