РИАМО - 28 июл. При покупке недвижимости в центрах госуслуг «Мои документы» можно оформить все документы в рамках жизненной ситуации «Приобретение жилья», посетив офис один раз, и забрать готовые документы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В пакет документов входят следующие сведения и справки: сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, информация технического учета, информация о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда, а также соответствующие документы, распоряжение материнским капиталом.

Кроме того, в пакет включена информация жилищного учета, государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав, согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Оформить покупку недвижимости можно в любом офисе «Мои документы». Центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.