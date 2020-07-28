РИАМО - 28 июл. Свыше 160 тысяч московских пациентов из 25 поликлиник посетили своих врачей по новым адресам во время капитального ремонта медучреждений, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Масштабный проект по обновлению городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник сейчас находится в активной фазе. В конце июня на капитальный ремонт ушли еще 25 поликлиник. Пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме – просто в другом здании. За это время своих врачей по новым адресам посетили более 160 тысяч горожан», – подчеркнула Ракова.

По ее словам, порядок записи для таких поликлиник остается прежним. Единственное на что нужно обратить внимание – это адрес и номер кабинета.

Дополнительно для удобства пациентов совместно с транспортным комплексом столицы на время капитально ремонта было введено 10 новых автобусных маршрутов и изменено четыре действующих.

Работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика, заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями

Новый московский стандарт поликлиник был разработан в прошлом году. Его реализация сделает медицинскую помощь более качественной и доступной. В рамках нового стандарта в поликлиниках установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний.