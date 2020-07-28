РИАМО - 28 июл. Специалисты «Мособлгаза» обработали 250 тысяч обращений, поступивших от жителей Московской области с начала года, 90% обращений поступило по горячей линии предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Самые часто задаваемые вопросы по горячей линии были связаны с оплатой за газ, передачей показаний приборов учета, эксплуатацией систем газоснабжения. В 70% случаев заявители получали ответы на вопросы сразу, в режиме телефонного разговора.

«Более 30 тысяч обращений от жителей поступило через личный кабинет клиента. Самые популярные вопросы распределись следующим образом: 45% обращений были связаны с оплатой за газ, 12% – с установкой или заменой приборов учета, 10% – с технологическим присоединением. В среднем ответ заявителю предоставлялся в течение 14 дней», – говорится в сообщении.

Кроме того, 500 обращений поступило от жителей Подмосковья в социальные сети, каждый из заявителей получил подробный ответ.

Также абоненты «Мособлгаза» могут обратиться к генеральному директору компании через электронную форму на сайте «Вопрос генеральному директору». С начала года гендиректору предприятия поступило порядка 1,5 тысяч обращений.