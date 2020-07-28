РИАМО - 28 июл. Около 61 миллиона рублей выплатили жителям столицы, участвующим в программе городского страхования, на текущий момент участниками стали более 2,5 миллиона москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Средний страховой платеж за квартиру составляет около 1,3 тысячи рублей в год, что в пять раз меньше коммерческих предложений.
«Только с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам около 61 миллиона рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Городская программа страхования жилья покрывает наиболее распространенные риски. Договоры страхования защищают имущество горожан от стихийных бедствий, пожаров, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для участия в программе страхования не нужно идти в офис компании и заключать договоры. Надо лишь ежемесячно оплачивать страховку вместе с жилищно-коммунальными услугами в едином платежном документе — в бумажном или электронном виде.
Городская программа страхования жилья действует в Москве с 1995 года.
Как распознать страхового мошенника? Тест
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Только в офисе страховой или через ее официальный сайт
Самый надежный вариант, который гарантирует подлинность полиса страхования – офис или сайт компании. Убедитесь, что офис и сайт действительно принадлежат СК. В поисковике напротив настоящего сайта страховой будет отметка ЦБ РФ с зеленой галочкой, а адреса офисов можно уточнить на сайте. Если все же решили оформить полис через представителя, внимательно все проверьте.
Можно купить и в мобильном пункте продаж − газели с надписью «Страхование»
Самый надежный вариант, который гарантирует подлинность полиса страхования – офис или сайт компании. Убедитесь, что офис и сайт действительно принадлежат СК. В поисковике напротив настоящего сайта страховой будет отметка ЦБ РФ с зеленой галочкой, а адреса офисов можно уточнить на сайте. Если все же решили оформить полис через представителя, внимательно все проверьте.
Через выезжающего на дом представителя страховой
Самый надежный вариант, который гарантирует подлинность полиса страхования – офис или сайт компании. Убедитесь, что офис и сайт действительно принадлежат СК. В поисковике напротив настоящего сайта страховой будет отметка ЦБ РФ с зеленой галочкой, а адреса офисов можно уточнить на сайте. Если все же решили оформить полис через представителя, внимательно все проверьте.
Полис можно оформить через мессенджер страховой компании
Самый надежный вариант, который гарантирует подлинность полиса страхования – офис или сайт компании. Убедитесь, что офис и сайт действительно принадлежат СК. В поисковике напротив настоящего сайта страховой будет отметка ЦБ РФ с зеленой галочкой, а адреса офисов можно уточнить на сайте. Если все же решили оформить полис через представителя, внимательно все проверьте.
Как распознать страхового мошенника? Тест (5/0)
Какая ответственность предусмотрена за страховое мошенничество?
Сумма штрафа может доходить до 1 миллиона рублей в исключительных случаях (ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»)
Никакого наказания мошенникам не грозит, максимум − предупреждение
Сумма штрафа может доходить до 1 миллиона рублей в исключительных случаях (ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»)
Штраф, общественные работы в зависимости от квалификации или лишение свободы до 10 лет
Сумма штрафа может доходить до 1 миллиона рублей в исключительных случаях (ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»)
Лишение свободы на срок до 20 лет
Сумма штрафа может доходить до 1 миллиона рублей в исключительных случаях (ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»)
Доверчивый
Похоже, вы не любите формальности и бюрократию, вы – творческая натура! К сожалению, мошенники могут воспользоваться этим. Совет: выбирая страховку, не рискуйте – обратитесь напрямую в страховую компанию. Всегда можно заехать в офис страховой компании или оформить страховку на сайте – помните, что официальные и проверенные компании в поисковике отмечены специальным зеленым значком «Реестр ЦБ РФ».
Поздравляем! Вы либо очень проницательный и осторожный человек, либо страховой мошенник, который прекрасно знает, как обмануть наивного потребителя! Если серьезно, то вас практически невозможно одурачить, вы хорошо ориентируетесь в документах и сможете с ходу определить недобросовестные намерения.
Вы в меру недоверчивы, и в большинстве случаев вас сложно обмануть. Похоже, у вас уже есть опыт оформления страховки. Вы знаете, на что обратить внимание при оформлении документов и на какие уловки вестись не стоит. Однако будьте осторожны: мошенники порой очень изобретательны, и их аферы часто сложно распознать с первого раза. Обязательно проверяйте, на каком сайте или у кого агента оформляете страховку. Помните – если наступит страховой случай, поможет только подлинный полис.
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