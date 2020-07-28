РИАМО - 28 июл. Около 61 миллиона рублей выплатили жителям столицы, участвующим в программе городского страхования, на текущий момент участниками стали более 2,5 миллиона москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Средний страховой платеж за квартиру составляет около 1,3 тысячи рублей в год, что в пять раз меньше коммерческих предложений.

«Только с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам около 61 миллиона рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городская программа страхования жилья покрывает наиболее распространенные риски. Договоры страхования защищают имущество горожан от стихийных бедствий, пожаров, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для участия в программе страхования не нужно идти в офис компании и заключать договоры. Надо лишь ежемесячно оплачивать страховку вместе с жилищно-коммунальными услугами в едином платежном документе — в бумажном или электронном виде.

Городская программа страхования жилья действует в Москве с 1995 года.