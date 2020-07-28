РИАМО - 28 июл. В трехнедельном проекте «Лето моей карьеры» приняли участие порядка 1 тысячи московских подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва – это город возможностей, город самореализации. Наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный старт карьеры молодежи. Проект «Лето моей карьеры» позволяет ребятам определить вектор эффективного профессионального развития с учетом их личностных особенностей», — подчеркнула вице-мэр.

За три недели обучения в онлайн-формате ребята приобрели новые знания и навыки, встретились с успешными людьми и разработали собственные проекты, которые в дальнейшем будут использоваться для занятий в семейных центрах столицы.

Ежедневно свыше 100 наставников поддерживали ребят в профильных школах, проведено более 40 занятий. Каждый смог принять участие в одном из профессиональных треков, пройти профориентацию и встретиться с 25 работодателями.

Обучающая программа включила в себя девять профильных школ, участники которых смогли примерить на себя одну из девяти специальностей – фотограф, IT-специалист, видеоблогер, юрист компании, лидер-предприниматель, копирайтер, менеджер по продажам, финансист и комьюнити-менеджер.

За активное участие, пунктуальность и правильные ответы на вопросы ребята получали баллы. По итогу самые активные участники получили персональные подарки, среди которых – экскурсии в крупные компании, мастер-класс от профессионалов и тренинги в центре «Моя карьера».