РИАМО - 28 июл. Рост реальных пенсий для неработающих российских пенсионеров определен федеральным законом, который обеспечивает рост выплат пожилым россиянам до 2024 года, сообщает РИА Новости.

В Минтруде отметили, что в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%. В 2022 году рост составит 5,9%, в 2023 — 5,6%, в 2024 году — 5,5%.

«Таким образом, будет обеспечен рост реальных пенсий», — говорится в материале.

В ведомстве также подчеркнули, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.