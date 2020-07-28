РИАМО - 28 июл. Подмосковные полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 22 до 26 лет, которых подозревают в разбойном нападении и хищении денег и имущества на 5,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленники ехали ночью на машине по Минскому шоссе и специально врезались в другой автомобиль. После этого налетчики вышли из авто, один из них несколько раз выстрелил, а другие мужчины металлическими трубами разбили стекла автомобиля.

«Затем нападавшие заставили водителя машины пересесть на заднее сидение, где находились еще двое пассажиров. После чего злоумышленники и трое потерпевших проследовали в сторону деревни Язево на двух транспортных средствах», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Злоумышленники, угрожая оружием, похитили у пострадавших 75 тысяч долларов, а также пять мобильных телефонов. Затем они связали пассажиров машины скотчем и уехали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны по местам проживания. У них изъяли банковские карты, мобильные телефоны, а также травматические пистолеты, используемые при совершении преступления, и патроны к ним.