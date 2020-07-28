РИАМО - 28 июл. В рамках медиаплатформы #Москвастобой появилась подборка, которая расскажет о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Проект #Москвастобой расскажет про пять мест, где можно заняться катанием на сапбордах. Все желающие смогут научиться сапсерфингу и взять напрокат все необходимое снаряжение.
Также на сайте москвастобой.рф есть информация о вейксерфинге с адресами и интервью со знаменитыми спортсменами.
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