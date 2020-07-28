РИАМО - 28 июл. В Орехово-Зуеве выставлены на продажу одним лотом пять нежилых помещений с земельным участком на улице Ленина, дом 30 с начальной ценой реализации в 35 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Выставленный на аукцион имущественный комплекс построен в 1938 году: административное здание (банк) площадью 1438,7 квадратных метра, два гаража общей площадью 272,3 квадратных метра и два склада общей площадью 22,2 квадратных метра.

«Окружающая застройка – это административные здания, торгово-офисные помещения и жилые среднеэтажные дома. Местоположение характеризуется хорошей транспортной инфраструктурой, а также доступом ко всем необходимым инженерным сетям», – говорится в сообщении.

Торги пройдут 17 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru, № процедуры 37266.