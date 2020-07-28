РИАМО - 28 июл. В подмосковном Волоколамске 2 августа состоится спортивный забег «Волоколамский рубеж», который откроет серию мероприятий в рамках программы «Живу спортом», сообщила начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Татьяна Николаева.

В мероприятии примут участие около полутора тысяч человек. Участники пробегут несколько этапов и дистанций – 1,5; 5; 10 и 21 километр.

«Все желающие могли записаться на мероприятие на сайте «Живу спортом». На данный момент процедура недоступна, потому что на каждый из этапов набрано определенное количество участников. Это обусловлено необходимостью соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», – сказала Николаева в эфире «Радио 1».

Участников будут запускать группами по 50 человек. Это позволит минимизировать контакты между ними. Всем участникам предоставят средства индивидуальной защиты.

Для тех, кто пробежал дистанцию, будут также организованы дополнительные активности. Так, можно будет посетить экскурсию по мемориалу «28 панфиловцев» или, например, осмотреть Волоколамский кремль.

В рамках проекта пройдет еще несколько забегов: 22 августа в Зарайске – «ЗаRUNск», 12 сентября в Звездном городке – «Гагаринский забег», 26 сентября в Серпухове – «Серпуховский марафон».

Закроет сезон забег под названием «Сергиевым путем». Он состоится 10 октября в Сергиевом Посаде.