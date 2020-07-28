РИАМО - 28 июл. В августе в Москве на Воробьевых горах откроется воздушная трасса для поклонников экстрима в Skypark Moscow, сообщается в Instagram-аккаунте Московской канатной дороги.
«Зиплайн» свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники».
Длина спуска от Воробьевых гор на другой берег Москвы-реки составит 700 метров, а перепад высот будет порядка 50 метров. Скорость перемещения будет достигать 60 километров в час.
Кроме того, в Skypark Moscow войдут высотные аттракционы, а также сеточный парк, смотровые площадки и кафе.
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