РИАМО - 28 июл. В августе в Москве на Воробьевых горах откроется воздушная трасса для поклонников экстрима в Skypark Moscow, сообщается в Instagram-аккаунте Московской канатной дороги.

«Первым аттракционом этого парка станет троллей «Зиплайн». Это развлекательный аттракцион, который представляет собой спуск по стальному канату с помощью специального устройства», — говорится в сообщении.

«Зиплайн» свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники».

Длина спуска от Воробьевых гор на другой берег Москвы-реки составит 700 метров, а перепад высот будет порядка 50 метров. Скорость перемещения будет достигать 60 километров в час.

Кроме того, в Skypark Moscow войдут высотные аттракционы, а также сеточный парк, смотровые площадки и кафе.