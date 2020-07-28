РИАМО - 28 июл. Утром во вторник для пассажиров открылись все станции Сокольнической линии метро, юго-западный участок данной ветки до 20 августа работает по особому графику, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

Станции Сокольнической линии «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закрылись в 23:00 24 июля.

«Юго-западный участок «красной» ветки работает в особом режиме. В выходные дни и некоторые понедельники четыре станции будут полностью закрыты, а в другие дни будут работать до 23:00», — напоминается в сообщении.

До «Коммунарки» можно будет добраться на бесплатных компенсационных автобусах, которые будут ездить по закрытому участку с остановками около станций метро. Кроме того, доехать можно и с помощью регулярных маршрутов наземного транспорта.