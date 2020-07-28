РИАМО – 28 июл. За первые шесть месяцев 2020 года 36% московских автомобилистов, получивших штрафы за неоплату парковки, не оплатили их вовремя, срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными, следить за наличием штрафов, а также их вовремя оплачивать.

«Если штраф просрочен, то он будет направлен судебным приставам для принудительного взыскания, а на должника будет наложен еще один штраф по статье 20.25 КоАП РФ. Он будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа. Судебные приставы также вправе дополнительно взыскать исполнительский сбор», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, кроме того, судебные приставы могут наложить арест на имущество должника, в частности, на автомобиль. Если сумма задолженности превысит 30 тысяч рублей, то нарушителю могут отказать в праве выезда за границу.

Также автомобилисту, не оплатившему в срок три и более штрафов за нарушения правил дорожного движения, может быть отказано в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения может быть приостановлено, пока все штрафы не будут полностью оплачены.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.