РИАМО - 28 июл. За последние сутки в столице скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-2019.

За все время пандемии в столице с положительным тестом на коронавирус скончались 4421 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — напоминается в сообщении.

По последним данным, общее число случаев коронавируса на территории Москвы составляет 238 641.

В столице по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты нужно надевать во всех общественных местах, а также в городском транспорте.

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28 ИЮЛЯ

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.