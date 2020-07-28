РИАМО - 28 июл. Воздух в Москве и Подмосковье днем во вторник прогреется до 27 градусов, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая погода.

«Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25-27 градусов, по области — плюс 22-27 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 55%, содержание кислорода в приземном слое воздуха — повышенное.