РИАМО - 27 июл. Генеральные директоры ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о намерениях, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Сотрудники татарстанского автомобильного завода создадут и поставят «Почте России» в следующем году 93 автомобиля КамАЗ-5325 на компримированном природном газе (КПГ). Кроме того, «Почта России» получила КамАЗ-54901. В будущем компании собираются вместе развивать цифровые сервисы, предиктивную диагностику и системы мониторинга транспорта.

«Мы готовы оказать содействие в реализации масштабных задач, которые сегодня стоят перед «Почтой России». «КамАЗ» предлагает оптимальные решения для развития компании-партнера, в числе которых автомобили КамАЗ-5490 в газовом исполнении – их эффективность в снижении затрат на грузоперевозки уже подтверждена многими российскими потребителями. Также у партнера будет возможность оценить в реальных условиях нашу новейшую разработку, которую мы только выводим на рынок – магистральный тягач КамАЗ-54901, флагман поколения К5», – сказал гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Заканчивается преддоговорная поставка «Почте России» крупной партии автотехники «КамАЗ» в текущем году. Будет поставлено 110 машин КамАЗ-5325, а также 187 тягачей КамАЗ-5490, из которых 184 грузовика будут ездить на компримированном природном газе. Контракт на поставку будет заключаться летом этого года.