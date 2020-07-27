РИАМО - 27 июл. С начала этого года муниципальному земельному контролю в Московской области удалось осмотреть более 21,3 тысячи земельных участков площадью свыше 366,4 тысячи гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Нарушения выявлены на 10,8 тысячи земельных участков площадью 192,5 тысячи гектаров, владельцы которых обязаны устранить нарушения во избежание штрафов.

«Лидерами среди муниципальных образований по количеству проведенных осмотров стали городские округа Солнечногорск, где мунземконтроль осмотрел 1016 земельных участков; Ступино, где осмотрели 952 земельных участка и Орехово-Зуевский городской округ - 899 земельных участков», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что работа также успешно проводится в Одинцовском и Рузском округах, Воскресенске и Клину, где осмотрено более 700 участков.

По словам Адигамовой, размеры муниципальных образований разные и количество участков, которые должны осмотреть за год земельные инспекторы, тоже разный.

«К примеру, городской округ Люберцы уже завершил плановые годовые осмотры, в которые попали порядка 370 участков», - отметила Адигамова.

Она добавила, что городские округа Павловский Посад, Кашира, Серебряные Пруды, Пущино и Электросталь находятся на финишной прямой, выполнив от 91% до 99% от годового плана осмотров.

До конца года земельным инспекторам Подмосковья осталось осмотреть более 19 тысяч участков, которые занимают 320 тысяч гектаров.