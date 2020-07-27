РИАМО - 27 июл. За прошлую неделю Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,7 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО), по сравнению с позапрошлой неделей число обращений снизилось на 9%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заявок стало меньше в 40 городских округах. Топ-5 с наивысшими темпами снижения составили Красноармейск (88%), Пущино и Серебряные Пруды (по 86%), Павловский Посад (74%), Луховицы (72%).

«Наибольшее количество заявок поступило в категориях «Ненадлежащая уборка подъездов», «Неисправности лифтового оборудования» и «Неисправное освещение подъездов». Они взяты на особый контроль Госжилинспекции», - говорится в сообщении.

Обращений по вопросам нарушения периодичности уборки, наличия мусора и грязи в подъездах стало меньше в 29 городских округах. В тройке лучших округов – Домодедово (90%), Дзержинский (80%), Сергиево-Посадский (71%). Ни одной заявки в ЕДС по данной категории не направили на минувшей неделе жители восьми муниципальных образований: Власиха, Волоколамский, Луховицы, Можайский, Павловский Посад, Пущино, Рошаль и Рузский.

Лидерами среди 24 городских округов по снижению числа заявок в категории «Неисправности лифтового оборудования» стали Солнечногорск (96%), Котельники (93%), Ступино (88%). А еще в семи округах их не было совсем (Богородский, Кашира, Клин, Красноармейск, Лыткарино, Рузский и Сергиево-Посадский).

Количество заявок на ремонт освещения в подъездах уменьшилось в 25 муниципалитетах. Лидерами по темпам снижения стали Фрязино и Сергиево-Посадский округ (по 67%), Одинцовский округ (54%). При этом из семи округов за неделю не поступило ни одного такого обращения (Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Красноармейск, Лыткарино, Озеры и Пущино).

Меры особого контроля работ в категории «Неисправности дверей в местах общего пользования (в том числе отсутствие пружин, доводчиков)» способствовали ее уходу из проблемного топа с одним из наибольших процентов снижения (минус 23% в среднем по области). Здесь лидируют Серпухов (75%), Пушкинский округ (71%), Истра (67%). Сигналов о неисправных дверях не поступало из шести округов – Лосино-Петровский, Луховицы, Павловский Посад, Сергиево-Посадский, Шатура и Электросталь.

Число заявок в категории «Протечки с кровли» за неделю снизилось более чем наполовину (53%). Ни одного обращения по этому вопросу не поступило из десяти городских округов, еще из 12 – по одному.