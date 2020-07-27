РИАМО - 27 июл. Тринадцать профессионалов продемонстрировали свое мастерство в скоростном пилотировании самолета в рамках III чемпионата по самолетному спорту «Авиагонки - Формула-1» в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении PR-агентства «Бедуш & Маренникова».

«Это интересный вид спорта, сейчас такие гонки проводятся только в России. Но я уверен, что в будущем география участников мероприятия расширится, гонки будут намного масштабнее и выйдут на международный уровень», — сказал летчик, член сборной команды Франции, чемпион мира по высшему пилотажу на спортивных пилотажных самолетах Роман Фаль.

Гонки проходили по трассе длиной около 4 километров, которая имеет форму замкнутой петли с четырьмя воздушными воротами в зоне пилотирования. В процессе прохождения трассы участники программы выполняли фигуры сложного и высшего пилотажа. Лучшим пилотом на турнире стал Александр Васильев, который преодолел трассу за 57,7 секунды.

«Самое важное в гонках — построить наиболее короткую траекторию полета с наименьшими потерями скорости. Потому что эволюция самолета, набор высоты, виражи, развороты, они «съедают» скорость», — отметил Васильев.

Второе место занял Владимир Ильинский с результатом 58,5 секунд, третье - Сергей Захаров с результатом 58,71 секунды.

Дебютантом гонок стал перворазрядник, командир единственной в мире женской пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов. Он успешно преодолел квалификационный барьер и прошел трассу за 58,91 секунды.