РИАМО - 27 июл. В Мособлдуме подвели итоги работы весенней сессии, количество обращений жителей к депутатам выросло почти на 20%, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Предполагается, что это связано с тем, что люди оказались в сложных условиях в период пандемии коронавируса.

«Если за весеннюю сессию прошлого года депутаты в территориальных округах получили почти 8,5 тысячи обращений, то в этом году почти 10 тысяч», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в основном люди просили оказать им материальную помощь, разъяснить получение социальных услуг или льгот, ведь в период режима повышенной готовности было принято много решений разного уровня о дополнительной поддержке людей.

Кроме того, по его словам, увеличилось и количество проводимых депутатами приемов.

«Если раньше, как правило, депутаты вели приемы 1-2 раза в неделю в своих приемных, то теперь личные приемы были заменены на дистанционные – они проходили через все доступные средства связи», – заключил Брынцалов.