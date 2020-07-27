РИАМО - 27 июл. Министерство финансов России предложило поднять минимальную розничную цену на шампанское до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, сообщает Газета.ru.

Министерство подготовило проект документа, содержащего данную инициативу.

«Если проект приказа вступит в силу, то минимальные цены на шампанское поднимутся на 3%, с 164 рублей до 169 рублей, с 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Ранее Минфин России предложил повысить в 2021 году минимальные розничные цены на коньяк и водку.