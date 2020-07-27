РИАМО - 27 июл. Порядка 300 мероприятий и 800 волонтерских акций провела Московская областная дума во время весенней сессии, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Речь идет о 232 заседаниях комитетов, восьми круглых столах, 16 рабочих совещаниях.

«В связи с пандемией коронавируса, в этом полугодии мы успели поработать в привычном формате чуть больше двух месяцев. Затем, как и вся страна, перешли на режим самоизоляции и продолжили законотворческую деятельность уже в удаленном формате. Но хочу отметить, что меньше задач и дел у депутатов не стало, а каких-то вопросов оказалось даже больше», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, депутаты вели работу в закрепленных территориальных округах, проводили приемы граждан по телефону, рассматривали обращения, поступившие на личные аккаунты в социальных сетях, а также по электронной почте, принимали участие в работе муниципальных оперативных штабов по предупреждению распространения коронавируса.

«Депутаты думы оказывали помощь в работе волонтерам, органам соцзащиты, работникам здравоохранения, жителям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе лично участвовали в доставке продуктовых наборов и лекарств, разъясняли вопросы, возникающие у людей в связи с режимом самоизоляции. Всего парламентарии провели 800 волонтерских мероприятий», - подчеркнул Брынцалов.

Несмотря на пандемию, депутаты, соблюдая все меры безопасности, приняли участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я лично, и все депутаты возлагали цветы к могилам воинов, участвовали в митингах, шествиях, минуте молчания, открытии новых мемориалов в городских округах Московской области. А также присоединились к акциям «Лес Победы», «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Депутаты думы вручали подарки ветеранам Великой Отечественной войны, поддержали акцию «Звонок ветерану», - резюмировал председатель.