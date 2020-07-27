РИАМО - 27 июл. После снятия ограничений на оплату наличными проезда в общественном транспорте Подмосковья пассажиры совершили более 2,2 миллиона поездок, из которых свыше 44,7 тысячи поездок оплатили наличными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Прием оплаты проезда по наличному расчету возобновили в Подмосковье с 25 июля.

«С момента снятия ограничений только 2% от всех пассажиров оплатили проезд наличными. Больше всего поездок за наличные было в субботу – пассажиры оплатили свыше 23 тысяч поездок», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Самым популярным видом оплаты проезда в регионе является безналичный. За минувшие выходные пассажиры оплатили свыше 624 тысяч поездок банковскими картами и 511 тысяч поездок – картами «Стрелка».

Ранее из-за распространения коронавируса в общественном транспорте временно отменили оплату наличными. Также в транспорте ввели масочный режим, который сохраняется до сих пор.