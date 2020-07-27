РИАМО - 27 июл. Библиотеки в РФ будут обязаны маркировать, классифицировать и выдавать книги в соответствии с возрастной категорией читателей, сообщает Газета.ru.

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе министерства культуры РФ.

Руководство библиотек будет обязано промаркировать литературу отметками, например, «запрещено для детей» или «18+».