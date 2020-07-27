РИАМО - 27 июл. 707 нарушений чистоты, порядка и благоустройства было устранено в текущем году вдоль вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«С начала года Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 707 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в 15 городских округах Подмосковья: Котельники, Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Богородский, Щелковский, Лосино-Петровский, Истра, Красногорск, Реутов, Балашиха, Солнечногорск, Пушкинский, Королев, Подольск», - говорится в сообщении.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения хозяйствующими субъектами областных правил чистоты, порядка и благоустройства.

Благодаря сотрудникам ведомства было приведено в порядок 77 остановочных павильонов, ликвидировано 10 самовольно установленных объектов торговли.

В результате надзорных действий сотрудников ведомства было благоустроено 237 территорий, прилегающих к объектам дорожного хозяйства в полосах отвода вылетных магистралей, приведено в порядок 35 ограждений хозяйствующих субъектов, семь барьерных ограждений и шумозащитных экранов.

Наибольшее количество нарушений устранено на вылетных трассах, проходящих в городских округах Истра и Красногорск.