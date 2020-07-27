РИАМО - 27 июл. Пожар в женском СИЗО №6 на Шоссейной улице в столице ликвидирован, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар в здании СИЗО №6 начался днем в понедельник. Из загоревшегося здания вывели порядка 600 человек, их разместили в соседних корпусах.

«Пожар ликвидирован в 21:27 на площади 50 квадратных метров», - сказал собеседник агенства.

По факту возгорания в СИЗО организована прокурорская проверка.