РИАМО - 27 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья проверили 68 детских оздоровительных лагерей, в 13 из них выявили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы обращали внимание прежде всего на состояние ограждений, наличие люков на колодцах инженерных коммуникаций, состояние контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора. Кроме того, инспекторы проверили состояние наружного освещения, чистоту территории, состояние зеленых насаждений и малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных конструкций, общее состояние зданий и сооружений.

«Инспекторами Госадмтехнадзора проверены 68 детских оздоровительных лагерей в Подмосковье. В 13 из них были выявлены нарушения, касающиеся несвоевременного окоса травостоя (10 случаев), два случая ненадлежащего состояния территории, а также случаи ненадлежащее состояние фасада и подтопления территории», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что по итогам проверок были оперативно устранены все 14 выявленных нарушений. Многие нарушения устранялись прямо в процессе проверки.