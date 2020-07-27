РИАМО - 27 июл. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает формат G8 устаревшим, поэтому у России нет необходимости возвращаться к нему, сообщает Газета.ru.

Ранее глава МИД Германии Хайко Мааса заявил о необходимости решить вопрос Крыма и Донбасса, чтобы Российская Федерация смогла вернуться в G8.

«Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — отметил Медведев.

Он уточнил, что мир уже достаточно изменился, поэтому невозможно представить международные переговоры без Китая, Индии и некоторых других стран.