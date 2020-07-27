РИАМО - 27 июл. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что в России не хватает станций техобслуживания, чтобы все автомобилисты смогли провести техосмотр своих транспортных средств в рамках закона, сообщает Nation News.

В России ужесточили законодательство о техосмотре. С понедельника за проведение ТО без аккредитации Российского союза автостраховщиков действуют следующие наказания: штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или до полугода ареста.

«Если предположить, что с завтрашнего дня все конторы и конторки, которые проводят техосмотр, легально и полулегально, закроются, у нас просто не хватит СТО, чтобы осмотреть весь транспорт», - сказал Кадаков.

По его словам, если сосчитать весь зарегистрированный в стране автотранспорт, а затем сравнить полученную сумму с числом техосмотров, положенных каждой машине по регламенту, то станет ясно, что существующих СТО в России не хватает уже сегодня.

Поэтому при закрытии нелегальных операторов проводить техосмотр машин станет еще сложнее.