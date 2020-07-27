РИАМО - 27 июл. В Пушкине сдается в аренду на пять лет нежилое помещение площадью 247,3 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект аукциона расположен на первом этаже многоквартирного дома №10 на улице Вокзальной, в центральной части города на первой линии.

«Помещение с отдельным входом и не требующее капитального ремонта предназначено под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Начальная цена годовой арендной платы за пользование объектом составляет 1,5 миллиона рублей. Аукцион пройдет 26 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) - номер процедуры 38369.