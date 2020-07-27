РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В городском округе Домодедово за сутки выявили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в муниципалитете зафиксирован 1921 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 139 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 892 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1098 человек. Выздоровели и выписались 45 536 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1921 (плюс 3)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За все время пандемии в регионе умерли 1098 Covid-пациентов.

- Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты. В настоящий момент, по данным ВОЗ, число инфицированных приблизилось к 16 миллионам, погибли свыше 640 тысяч человек с коронавирусом.

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.