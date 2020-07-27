РИАМО - 27 июл. Сотрудники МЧС продолжают поиски женщины, пропавшей на территории Шатурского лесничества в прошедшие выходные, еще 90 человек заблудились в лесах Подмосковья и были спасены, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«С утра пятницы и до вечера воскресенья в подмосковных лесах сигнал о заблудившихся в лесу на телефон единой службы спасения 112 поступил 55 раз. Не смогли самостоятельно выбраться домой 90 человек. В Шатурском лесничестве поиски одной женщины продолжаются до сих пор», – уточняется в сообщении.

В спасении потерявшихся в лесах людей участвовали сотрудники МЧС России, местные лесники, а также поисковики отряда «Лиза Алерт».

«Некоторым грибникам удалось сориентироваться и выйти к населенным пунктам самостоятельно», – сообщила глава комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Больше всего людей 24-26 июля заблудились в Клинском (16 человек), Бородинском (13 человек), «Русский лес» (12 человек), Ногинском (10 человек) и Звенигородском (восемь человек) лесничествах.