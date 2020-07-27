РИАМО - 27 июл. По заказу «Мосреставрации» на Кунцевском кладбище в Москве специалисты обследуют могилы с надгробиями Героев Советского Союза, чтобы позднее провести реставрацию, сообщается на сайте RosTender.info.

«Учреждение объявило тендер на обследование технического состояния и разработку проектов реставрации памятников, признанных объектами культурного наследия РФ регионального значения», - говорится в сообщении.

Стоимость работ оценивается в 31,7 миллиона рублей. Заявки от участников тендера принимаются до 18 августа. 26 августа подведут итоги и назовут победителя.

На разработку проектов реставрации исполнителю отведут 313 дней.

В списке предназначенных для реставрации надгробий – 122 могилы с надгробиями, памятники и мавзолеи Героев СССР – военных, авиаторов, полярников. Все захоронения датируются 70-80 годами прошлого века.