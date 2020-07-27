РИАМО – 27 июл. Крокодил, которого заметили в речке Вьюнке в Балашихе, теперь живет в комфортных условиях на крокодиловой ферме в Коломне, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее бездомное пресмыкающееся запечатлел на видео главный редактор газеты «Подмосковье сегодня» Илья Попов. Ролик с крокодилом, «засевшим» в подмосковной речке, моментально разошелся по соцсетям. Однако многие пользователи не поверили, что это настоящее животное. Идея, как переубедить юзеров в том, что хищник реальный, возникла у редакции во время подготовки путеводителя «Лето в Подмосковье».

Дело в том, что один из материалов путеводителя посвятили крокодиловой ферме Сергея Балаева в Коломне. Журналисты предложили хозяину «ЭкоДеревушки» найти того самого крокодила во Вьюнке. На всю «спецоперацию» ушло буквально два дня. Самым сложным оказалось определить местоположение животного, а вот поимка звезды соцсетей не составила труда.

«При температуре воздуха и воды ниже 23 градусов тепла у него останавливается пищеварение, и организм впадает в анабиоз», - пояснил Балаев.

По его словам, без помощи человека крокодил протянул бы на воле всего год. Дело в том, что в холоде он экономит силы и не охотится. Животное ждет тепла, но такого сильного, которого в Подмосковье попросту не бывает.

После поимки хищника отправили на постоянное проживание в «ЭкоДеревушку» в Парфентьеве. Среди местных крокодилов это единственный «уроженец» Подмосковья. Увидеть того самого крокодила и его соседей теперь может любой желающий.