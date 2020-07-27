РИАМО - 27 июл. Работники подмосковного Госадмтехнадзора пресекли 378 случаев несанкционированного сброса строительных отходов на контейнерные площадки, был предотвращен сброс свыше 1116 кубических метров отходов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В течение трех недель инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора провели 763 проверки по муниципалитетам. В результате проделанной работы удалось пресечь 378 фактов несанкционированного сброса строительных отходов.

«По итогам мероприятий возбуждено 264 административных дела, привлечено к ответственности 212 лиц», – сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Так, был предотвращен сброс свыше 1116 кубических метров отходов.