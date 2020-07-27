РИАМО - 27 июл. В понедельник в столичной подземке начал курсировать новый тематический поезд, посвященный народным художественным промыслам России, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

На этом поезде можно будет прокатиться на Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Проект подготовлен совместно с Роспатентом и Ассоциацией «Народные художественные промыслы России».

«Тематический поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. В салоне поезда пассажиры смогут увидеть такие виды народного искусства, как дымковскую игрушку, скопинскую керамику, хохломскую и городецкую роспись, тверскую вышивку, а также другие народные художественные промыслы», - говорится в сообщении.

С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры смогут узнать об истории и ключевых особенностях каждого из представленных видов промыслов. Цель социального проекта – рассказать пассажирам столичного метро о культурной самобытности и особых традициях регионов России.

Торжественный запуск нового тематического поезда состоялся в электродепо «Красная Пресня». В церемонии запуска приняли участие представители Роспатента, Федерального института промышленной собственности и ассоциации «Народные художественные промыслы России».

На текущий момент в московском метро курсируют двенадцать тематических поездов. Ранее Московский метрополитен запустил тематический состав, посвященный фотофестивалю «Московский транспорт». В среднем именной поезд ходит по линии полгода, и за это время его видят около 3 миллионов человек.