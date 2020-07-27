РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске после дождя образовалось большое подтопление на улице 43-й Армии и Красногвардейском бульваре, там жители даже смогли устроить заплыв, сообщается в группе «Типичный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в понедельник вечером прошел сильный ливень. Крупные подтопления образовались улице 43-й Армии и Красногвардейском бульваре, парковке перед ТЦ «Западный», на улице Ленинградской и в других местах.

«Сегодня по адресу Красногвардейский бульвар, 41/1, нашими гражданскими журналистами был обнаружен первый «ихтиандр», вплывающий в великий Красногвардейский залив», - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы администрации муниципалитета сообщила, что дороги по улицам 43-й Армии и Красногвардейский бульвар являются дорогами регионального значения.

«Информация о подтоплении направлена в ООО «Трансстройсервис» - организацию, обслуживающую данную дорожную сеть», - уточняется в материале.