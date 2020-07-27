РИАМО - 27 июл. Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области обследовали подозрительные предметы, похожие на гранаты, обнаруженные у ликвидированного в Химках террориста, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Подмосковью.

«Взрывные устройства были обнаружены в результате пресечения деятельности члена террористической организации в результате совместной операции Федеральной службы безопасности, МВД и Следственного комитета», - говорится в сообщении.

Ранее в районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий, преступник был нейтрализован. При осмотре места ЧП у мужчины обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна граната РГД.

В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста.

Кадры с места ликвидации террориста в Подмосковье>>