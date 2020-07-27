РИАМО - 27 июл. С начала 2020 года в билетопечатающих автоматах Центральной пригородной пассажирской компании приобрели почти 40 миллионов проездных документов, большинство пассажиров оформили разовые билеты, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Наибольшей популярностью в билетопечатающих автоматах пользуется услуга по оформлению разовых билетов – в этом году их купили более 38 миллионов раз. На втором месте покупка абонементов – более 550 тысяч раз», - говорится в сообщении.

Чаще всего билетопечатающими автоматами пользуются пассажиры Ярославского и Казанского направлений МЖД. Больше всего билетов продали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станциях Железнодорожная, Мытищи и Выхино.

Более половины платежей за проездные документы совершается безналичным способом.