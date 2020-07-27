РИАМО - 27 июл. Сотрудники поисково-спасательного отряда помогли пожилому мужчине, который потерялся в лесу на территории городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

О пропаже мужчины стало известно после звонка жены потерявшегося. Она сообщила, что супружеская чета и двое родственников отправились в лес собирать грибы, однако в какой-то момент муж, страдающий от сердечно-сосудистых заболеваний, пропал.

«Женщина сделала правильно, что сразу позвонила и вызвала спасателей. Все поиски заняли около часа времени. Нам удалось благополучно завершить поисковую операцию до наступления темноты», – сказал спасатель Руслан Кулаев.

После звонка сотрудники МЧС отправились на место, рассредоточились по лесу и громко звали потерявшегося. Поиски увенчались успехом. Пропавший мужчина был найден на пеньке. Он слышал спасателей и пытался кричать им в ответ.

Слаженные действия спасателей и оперативность жены потерявшегося помогли разрешить ситуацию в пользу мужчины.